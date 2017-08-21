Gomise maymun dedi, ardından tweeti sildi ancak dava açılıyor!

Sosyal medyada çektiği kısa videolarla meşhur olan Hakan Hepcan isimli fenomen, Galatasaray'lı Gomis'i kastederek 'maymun' dedi. Hepcan için suç duyurusunda bulunuldu, dava açılıyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın attığı ırkçı tweet büyük tepki çekti.

GOMIS'E 'MAYMUN' DEDİ!

Daha önce bir TV kanalında program yapan, çeşitli mekanlarda da DJ'lik yapan Hepcan, attığı tweette Galatasaraylı bir futbolcu Bafetimbi Gomis'e 'maymun' dedi. Bu futbolcunun, Hepcan'ın tweetindeki ifadeler sonucunda Gomis olduğu anlaşıldı.

TT SIRALAMASINDA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ!

Hepcan gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de tüm takım taraftarlarının destek verdiği 'IrkçıHakanHepcan' hashtag'i TT sıralamasında birinci sıraya kadar yükseldi.

DAVA GELİYOR

Sabah.com.tr'den Serkan Akkoyun'un haberine göre; bu tweetin ardından Galatasaray hukukçuları da devreye girdi. Hem resmi hem de bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray'lı Gomis de hakkında ırkçı ifadeler kullanan Hepcan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Hepcan daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanmış ve hakkında işlem yapılmıştı.