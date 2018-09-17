Gomis şokta! Ayrılık kararı aldı

Al Hilal’de başkan değişti, teknik direktör ayrılık kararı aldı. Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’dan transferini gerçekleştiren iki isimle ilgili yaşananlar Fransız forvet için beklenmedik bir durumu ortaya çıkardı.

Galatasaray’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına transfer olan Bafetmbi Gomis, yeni yuvasında ummadığı bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Kulüp başkanı Sami Al-Jaber geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı.

Kulübün yeni başkanı Mohammed bin Faisal olurken, bu gelişme teknik direktör Jorge Jesus’un hoşuna gitmedi. Portekiz basınına göre deneyimli teknik adam ayrılık kararı aldı. Sami Al-Jaber ülke futbolundan sorumlu bir pozisyona getirilirken, kendisiyle ilişkileri çok iyi olan Jesus’un ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.

Böylece Bafetimbi Gomis’in transfer harekatını bizzat gerçekleştirip Galatasaray’dan takıma kazandırılmasını sağlayan kişi takımdan ayrılırken, Fransız golcünün alınmasını isteyen teknik adam da takımla yolları ayırma noktasına geldi. Gomis Al Read’ı 3-1 yendikleri karşılaşmada Al Hilal formasıyla ilk golünü geçtiğimiz günlerde atmıştı.

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