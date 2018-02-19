Gomis meğer Igor Tudor döneminde de...

Dün akşam Kasımpaşa maçında yürekleri ağza getiren Gomis'in daha önce de 2 kez bayıldığı ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre, Bafetimbi Gomis’in eski teknik direktör İgor Tudor döneminde de 2 kez bayıldığı öğrenildi ancak Hırvat teknik adamın bu durumun gizli kalmasını istediği ifade edildi.

GOMIS'İN HASTALIĞI NE?

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı.

Beyine kan akışının azalmasından kaynaklanan ve kısa süreli bilinç kaybına neden olan bayılmalar yaşayan Gomis'le ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, transferinin gerçekleştiği dönemde açıklama yapmış ve Fransız yıldızın hastalığının futbol oynamasına engel olmadığını duyurmuştu.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor.

KULÜP DOKTORU UYARMIŞTI

Yener İnce, Gomis'in durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var.

Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış.

Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak."