Gomezi yakaladı, sıra Alexin rekorunda

Aslan'ın gol makinesi Gomis, Trabzonspor karşısında da işbaşındaydı, rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran Fransız oyuncu, Trabzonspor ağlarını da havalandırmayı başardı.

Oynadığı 26 lig maçında 26 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, krallıkta da açık ara zirvedeki yerini koruyor. Tecrübeli futbolcu, gol krallığında en yakın rakibi Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a 6 fark attı.

SIRA ALEX'İN REKORUNDA

Sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alan Gomis, gözünü Alex'in rekoruna dikti. Fransız oyuncu, bitime 7 hafta kala 2 gol daha atması halinde Fenerbahçe formasıyla 28 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı oyuncunun rekorunu egale edecek.

Gomis öte yandan Beşiktaş'ta 26 gol atan Mario Gomez'i de yakalamış oldu.