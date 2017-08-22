Gomez yarın geliyor, sırada Jose Sosa var

Fenerbahçe, Gustavo Gomez transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler'de yönetici Şekip Mosturoğlu ve Hasan Çetinkaya'nın Milano'daki görüşmeden fotoğrafları ortaya çıktı. İkili, Paraguaylı savunmacı Gomez'i yarın İstanbul'a getiriyor. Fenerbahçe'n

Fenerbahçe'de yönetim transferleri bir an evvel bitirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve idari menajer Hasan Çetinkaya, Milan Kulubü ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Milano'ya gitmişti.

Bugün, iki yönetici, Milan'ın yeni sezon kadrosunda düşünmediği stoper Gustavo Gomez ve Jose Sosa'nın menajeriyle bir araya geldi.

Gomez yarın İstanbul'a gelecek

Öncelikli olarak Gustavo Gomez'le ilgili teklifini yapan Fenerbahçe'ye Milan cephesinden olumlu yanıt geldi. Oyuncunun menajeriyle de anlaşan Sarı-Lacivertlilerin Paraguaylı savunmacıya imza attırdığı öğrenildi. 24 yaşındaki stoperin yarın yöneticilerle birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor.