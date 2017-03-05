"Golü hakem attı"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin golünde Mehmet Topal'ın eliyle topa müdahale ettiğini ifade etti.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin son dakikada attığı gole hakem hatası olduğunu söyledi.

İşte Dilmen'in Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının ilk yarı değerlendirmesi:

Hakem Alper Ulusoy'un attığı golle Fenerbahçe önemli bir 3 puan aldı! Golde net el vardı. Mehmet Topal net bir şekilde sağ eliyle topu yumuşatıyor. Fenerbahçe coşkulu oynadı. Oyuncu değişikliklerinin ardından rulet oynandı. İki kalede de gol pozisyonları yaşandı. Şampiyonluk yarışından kopmasına rağmen Fenerbahçe arzulu oynuyor, ancak takımda yetenek sorunu var. Lens dışında yetenek yok. Puan durumuna baktığımız zaman Fenerbahçe için risk alma dönemi geldi de geçiyor bile. İkiniclik için mücadele etmeli. Başakşehir'in oynayacağı çok ciddi maçlar var. Video hakem sistemi doğru bir şekilde uygulanacaksa uygulamaya girmeli.