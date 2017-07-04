Golcüyü de Kjaer getiriyor

Yepyeni bir yapılanmayla Serie A'da hedef büyüten Milan'ın gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer için yeni formüller belirlenmeye başladı.

İtalyan devinin yıldız savunma oyuncusuna olan ilgisini ve ısrarını bilen Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılacak takviyeleri Milan üzerinden çözmenin planlarını yapıyor.

Beinsports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, golcü transferi için Milan'ın kadrosunda yer alan iki ismi İstanbul'a getirmek için uğraş verecek. Bu isimler Carlos Bacca ve M'baye Niang. Sarı - lacivertliler, bonservis bedelinin yanı sıra bu iki golcüden birini Milan'dan isteyecek.