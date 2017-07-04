Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.

Golcüyü de Kjaer getiriyor

Yepyeni bir yapılanmayla Serie A'da hedef büyüten Milan'ın gündeminde yer alan Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer için yeni formüller belirlenmeye başladı.

Golcüyü de Kjaer getiriyor

İtalyan devinin yıldız savunma oyuncusuna olan ilgisini ve ısrarını bilen Fenerbahçe yönetimi, takımın ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılacak takviyeleri Milan üzerinden çözmenin planlarını yapıyor.

Beinsports'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, golcü transferi için Milan'ın kadrosunda yer alan iki ismi İstanbul'a getirmek için uğraş verecek. Bu isimler Carlos Bacca ve M'baye Niang. Sarı - lacivertliler, bonservis bedelinin yanı sıra bu iki golcüden birini Milan'dan isteyecek.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

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Volkan Demirel transfer haberini verdi

Volkan Demirel transfer haberini verdi


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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

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Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Golcüyü de Kjaer getiriyor

Golcüyü de Kjaer getiriyor

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Volkan Demirel transfer haberini verdi

Volkan Demirel transfer haberini verdi

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Fenerbahçe Sinan Güler transferini resmen açıkladı

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