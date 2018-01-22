Golcünün kralı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda İngiltere’de birçok isimle temas kurmuştu. Londra’da çok sayıda futbolcu ve menaceriyle görüşme gerçekleştiren Başkan Fikret Orman ve ekibi, Ada’dan beklediği geri dönüşü henüz alamadı. Premier Lig’deki hedeflerin maliyetlerinin beklenen seviyeye inmemesi ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim, B Planı’nı Türkiye’den seçti. Beşiktaş Yönetimi, Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love için harekete geçti.

Hafta içinde Antalya’ya gidilecek

Kara Kartal’ın, 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro’luk (14 milyon TL) teklifte bulunduğu kaydedildi. Güney ekibinin ise Beşiktaş’a, tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki 5 milyon Euro’luk (23 milyon TL) fesih bedelini işaret edip, bu fiyatın altında gelen önerilere olumlu bakılmayacağını ilettiği ifade edildi. Vagner Love ile menaceri aracılığıyla ilk teması kuran ve olumlu geri dönüş alan Kara Kartal’da yönetimin, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’yla konuyu görüşmek için bu hafta içinde Antalya’ya gideceği bildirildi.

Geçen sezon ‘kral’ oldu

Aytemiz Alanyaspor’a 1.5 sezon önce Fransa Lig 1 temsilcisi Monaco’dan transfer olan Sambacı, geçen sezon 28 lig maçında 23 gol atıp ‘Krallık Tacı’nı takmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon da Aytemiz Alanya’da 16 karşılaşmada sahaya çıkıp, rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.