Golcü transferinde rota tekrar ona döndü!

Golcü adaylarından Alvaro Negredo’yu yüksek ücret talebi nedeniyle askıya alan Galatasaray Yönetimi, uzatmalı aşkı Bony’ye geri döndü.

Bu sezon Stoke City’de kiralık oynayan Manchester City’nin golcüsü için, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün temaslarda bulunacak. 28 yaşındaki 1.81’lik futbolcunun Türkiye’de patlama yapacağını düşünen Sarı- Kırmızılılar, maksimum 2.5 milyon Euro’luk yıllık ücretle işi bitirmenin hesapları içinde. Bony de, artık yeni bir maceraya yelken açmaya hazır. City’de gözden çıkarılan, Stoke City’de de aradığını bulamayan Fildişi Sahilli golcü, kariyerine farklı bir yön vermek istiyor.

Bafetimbi Gomis’le beraber

Kadrosunu iki golcüyle birden takviye edecek olan Galatasaray’ın, Bony ismini Gomis transferiyle beraber düşündüğü de gelen haberler arasında. Sarı- Kırmızılılar yeni sezon ilk 11’inde 2 golcü birden kullanmayı hedefliyor.