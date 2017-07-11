Golcü transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe kadrosunu bir santrforla kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı Lacivertlilerin ilgilendiği Lucas Perez Arsenal'in Sydney, Şanghay ve Pekin'e düzenleyeceği kampın 25 kişilik kadrosuna alınmadı. Londra ekibinin Lacazette transferinden sonra takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Perez'in Fenerbahçe'ye vereceği cevap ise merak konusu.

İspanyol oyuncunun menajeri daha önce Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış ancak kendilerine gelecek diğer teklifleri de görmek istediklerini söylemişti. Lucas Perez ile ülkesinin takımlarından Levante ve eski takımı Deportivo da ilgileniyor.

Deportivo'nun transferde öne çıkan kulüplerden biri olduğu konuşuluyor.

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