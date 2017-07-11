Golcü transferinde büyük müjde!

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James Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

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İspanyol oyuncunun menajeri daha önce Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğrulamış ancak kendilerine gelecek diğer teklifleri de görmek istediklerini söylemişti. Lucas Perez ile ülkesinin takımlarından Levante ve eski takımı Deportivo da ilgileniyor.

Deportivo'nun transferde öne çıkan kulüplerden biri olduğu konuşuluyor.

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