F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

F.Bahçe'ye transferde kötü haber!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis transferinde mağlup olan Marsilya, şimdi de Fenerbahçe'nin istediği belirtilen Carlos Bacca'ya kanca attı. Fransızların önerdiği rakam 20 milyon euro.
İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

İtalyan devleri peşini bırakmıyor!

Siyah-Beyazlılar, Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzatmak isterken, Çizme’nin önde gelen ekiplerinden Roma, Milan, İnter ve Napoli, yıldız futbolcu için kulübün kapısını çaldı.
Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Galatasaray'daki geleceği bugün belli olması beklenen Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek arasında ilk görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmazken 2. toplantının ertelendiği öğrenildi.
Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Yunan Kulübü Olympiakos, Fenerbahçe'den Emmanuel Emenike'yi transfer ettiğini açıkladı.
Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Babel bu kareyi paylaşıp sildi!

Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, önce Pepe ile olan eski bir fotoğrafını paylaşıp sonra kaldırdı.
Emenike giderayak neler söyledi?

Emenike giderayak neler söyledi?

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Emenike Atina'ya giderken Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Golcü sağ bek geliyor!

Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray için İsviçre basınından Michael Lang iddiası ortaya atıldı.

Golcü sağ bek geliyor!

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın, Basel'in sağ beki Michael Lang ile ilgilendiği iddia edildi.

İsviçre basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Blick'in haberine göre; Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamlayan Basel'in başarılı sağ beki Michael Lang'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ bek ama 9 attı!

Haberde sözleşmesi 2019 Haziran ayında bitecek olan Lang için Galatasaray'ın ne kadarlık bonservis bedeli ödeyeceği konusunda bir bilgi verilmezken, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu geçtiğimiz sezon takımında 41 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik iyi bir performans sergiledi.

Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Sneijder'de çarpıcı gelişme! Yarın...

Sneijder'de çarpıcı gelişme! Yarın...

Igor Tudor ille de onu istiyor!

Igor Tudor ille de onu istiyor!


 

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Golcü sağ bek geliyor!

Golcü sağ bek geliyor!

Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray için İsviçre basınından Michael Lang iddiası ortaya atıldı.
Sneijderde son dakika gelişmesi!

Sneijder'de son dakika gelişmesi!

Galatasaray'daki geleceği bugün belli olması beklenen Wesley Sneijder ile başkan Dursun Özbek arasında ilk görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeden hiçbir sonuç çıkmazken 2. toplantının ertelendiği öğrenildi.
Sneijderde çarpıcı gelişme! Yarın...

Sneijder'de çarpıcı gelişme! Yarın...

Ilicic'i Atalanta'ya kaptıran Sampdoria, gündemine yeniden Wesley Sneijder'i aldı. İtalyan ekibi, transferi gerçekleştirmek için Sneijder'in Galatasaray'la olan bağlarını resmen koparmasını bekliyor.
Igor Tudor ille de onu istiyor!

Igor Tudor ille de onu istiyor!

Hücum hattını Belhanda ve Gomis’le, savunmayı Maicon’la güçlendiren Galatasaray transferde durmuyor. Teknik direktör Igor Tudor, hem sol bek hem de ön liberoda oynayan Juventuslu Asamoah’ı ısrarla takımda görmek istiyor.
Konoplyankadan açıklama geldi! Galatasaray...

Konoplyanka'dan açıklama geldi! Galatasaray...

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Fenerbahçe Sinan Güler transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Sinan Güler transferini resmen açıkladı

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Yevhen Konoplyanka Galatasarayı takipten çıkardı

Yevhen Konoplyanka Galatasaray'ı takipten çıkardı

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Galatasarayın gözdesinde flaş gelişme!

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Sneijderde son dakika!

Sneijder'de son dakika!

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Galatasaray bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

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Belhanda, Gomis ve Maicon transferlerini bitiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de orta sahaya Vainqueur’un takviyesi için geri sayıma geçti.
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