Golcü sağ bek geliyor!

Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray için İsviçre basınından Michael Lang iddiası ortaya atıldı.

Transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın, Basel'in sağ beki Michael Lang ile ilgilendiği iddia edildi.

İsviçre basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Blick'in haberine göre; Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezonu İsviçre şampiyonu olarak tamamlayan Basel'in başarılı sağ beki Michael Lang'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağ bek ama 9 attı!

Haberde sözleşmesi 2019 Haziran ayında bitecek olan Lang için Galatasaray'ın ne kadarlık bonservis bedeli ödeyeceği konusunda bir bilgi verilmezken, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcu geçtiğimiz sezon takımında 41 resmi maça çıktı ve 9 gol, 7 asistlik iyi bir performans sergiledi.

Fanatik