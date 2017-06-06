Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Real Madrid'le sözleşmesi sona eren Pepe, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli Pepe'nin ismi Galatasaray ile anılmıştı.
İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, geçen sezonun başarılı isimlerinden Serdar Gürler ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

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Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou'yu kadrosuna kattı.
İlk hedef Dzeko!

İlk hedef Dzeko!

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Volkan Demirel müjdeyi verdi

Volkan Demirel müjdeyi verdi

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Bizim için iyi bir sezon geçmedi. Fenerbahçe’nin başarısı şampiyonluktur. Camiamızdan özür diliyoruz” dedi.
Valbuena'ya servet!

Valbuena'ya servet!

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.
Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş...

Stoper transferinde tek ayak üzerinde yakalanmamak için alternatif isimlerle de görüşen Beşiktaş Yönetimi, Kasımpaşa’da oynayan Titi’yi tekrar gündemine aldı.

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan'ın hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Gümüşdağ, AA'ya yaptığı açıklamada, yaşanan olayların ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını bildiren Arda Turan'ı eleştirerek "Arkasındaki sebep ne olursa olsun, Arda gibi topluma mal olmuş birinin, kontrolünü böylesine yitirmesi, kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Böyle bir davranışın nelere yol açacağını en iyi görebilen insanlardan biri olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, "Kendi oyuncularımdan bazılarının karıştığı benzeri bir olaya tanıklık ettim. O gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin Arda'yı ne kadar sevdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir. Ülkemizi dünya futbolunda temsil eden çok yetenekli ve özünde çok iyi niyetli bir çocuktur. Fakat bu yaptığı yanlıştır. Telafi edebilmesi için neler düşünüyor bilmiyorum ama kendisine bir ağabey olarak tavsiyem, ilk yapacağı şey, gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe’den samimi bir özür dilemesidir."

Chedjou resmen Başakşehir'de!

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Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan'a eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan'ın hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Chedjou resmen Başakşehirde!

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