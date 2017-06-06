Göksel Gümüşdağdan Arda Turana eleştiri!

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan'ın hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Gümüşdağ, AA'ya yaptığı açıklamada, yaşanan olayların ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını bildiren Arda Turan'ı eleştirerek "Arkasındaki sebep ne olursa olsun, Arda gibi topluma mal olmuş birinin, kontrolünü böylesine yitirmesi, kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Böyle bir davranışın nelere yol açacağını en iyi görebilen insanlardan biri olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, "Kendi oyuncularımdan bazılarının karıştığı benzeri bir olaya tanıklık ettim. O gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin Arda'yı ne kadar sevdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir. Ülkemizi dünya futbolunda temsil eden çok yetenekli ve özünde çok iyi niyetli bir çocuktur. Fakat bu yaptığı yanlıştır. Telafi edebilmesi için neler düşünüyor bilmiyorum ama kendisine bir ağabey olarak tavsiyem, ilk yapacağı şey, gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe’den samimi bir özür dilemesidir."