Göksel Gümüşdağ canlı yayında 2 transferi daha açıkladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, canlı yayında transfer müjdesi verdi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştirdikleri Club Brugge eşleşmesini değerlendiren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer gündemleri hakkında da konuştu. Kerim Frei transferiyle ilgili konuşan Gümüşdağ şu sözleri sarf etti:

"Transferin çoğunu bitirdik gibi. Defansa transfer yapacağız. Belki ilk maça yetişmeyebilir. Kerim Frei ile görüşmelerimiz başladı. Kerim Frei ve defans transferiyle sezonu kapatacağız. Kerim Frei ile anlaştık demiyoruz, görüşüyoruz. Alacağımız stoper daha çok kiralık olacaktır."