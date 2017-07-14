Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

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Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

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Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

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Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.
Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

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Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

Mesut Özil'den kafaları karıştıran transfer açıklaması

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Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

Atletico Madrid'ten olaylı transfer!

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Göksel Gümüşdağ canlı yayında 2 transferi daha açıkladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, canlı yayında transfer müjdesi verdi.

Göksel Gümüşdağ canlı yayında 2 transferi daha açıkladı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştirdikleri Club Brugge eşleşmesini değerlendiren Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer gündemleri hakkında da konuştu. Kerim Frei transferiyle ilgili konuşan Gümüşdağ şu sözleri sarf etti:

"Transferin çoğunu bitirdik gibi. Defansa transfer yapacağız. Belki ilk maça yetişmeyebilir. Kerim Frei ile görüşmelerimiz başladı. Kerim Frei ve defans transferiyle sezonu kapatacağız. Kerim Frei ile anlaştık demiyoruz, görüşüyoruz. Alacağımız stoper daha çok kiralık olacaktır."

Yok artık! Başakşehir'den bir bomba daha!

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Başakşehirin Şampiyonlar Ligindeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

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