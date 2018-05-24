Gökhan Gönülün alternatifi bulundu

Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş yönetimi, rotayı Avusturyalı sağ bek Moritz Bauer'e çevirdi. Sol bek, stoper ve defansif orta saha da oynayabilen Bauer, çok yönlü bir futbolcu.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isim Moritz Bauer… Premier Lig'de küme düşen Stoke City forması giyen Avusturyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

Devre arasında Rusya'nın Rubin Kazan takımından İngiliz ekibine 6.2 milyon euro bedelle transfer olan 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022'ye kadar sürüyor. Ancak, sözleşmede "Küme düşme"yle ilgili özel bir madde bulunduğu için Bauer'e takım arandığı belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Kartal'ın sağ bek listesindeki isimler arasında yer almamasına rağmen menajerler aracılığıyla gelen cazip teklifi değerlendirme yolunu seçen transfer komitesi, Avusturya Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferine sıcak bakıyor.

Transferi 3 milyon euro seviyelerinde bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, asıl mevkii sağ bek olmasına rağmen sol bek, stoper ve defansif orta saha olarak da oynayabilen Bauer için İngiliz kulübüne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

PERES DUDAK UÇUKLATTI

İsviçre'nin 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu henüz açıklanmadı ama 34 yaşındaki Lichtsteiner'in yerine Bauer'in kadroya alınması bekleniyor. Kartal bu yüzden transferi kupadan önce bitirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın listesindeki bir diğer isim olan Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres için ise İtalyanlar'ın dudak uçuklatan bir bonservis bedeli istedikleri aktarıldı. Transfer komitesinin Peres'ten vazgeçmek üzere olduğu gelen haberler arasında.

Güneş