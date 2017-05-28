Gökhan Gönül: "Taraftara oynamadım"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Gönül, şampiyonluk kutlamalarında yayıncı kuruluşa konuştu.

Gökhan, bütün sezon verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını söyledi.

İşte Gökhan'ın maç sonu açıklamaları:

Bu duygu bambaşka bir şey. 10 ay sezon kampı ile başlıyor. Ailelerimizden uzak kalıyoruz ve emek veriyoruz. Şampiyon olunca tabi çok seviniyoruz. Başakşehir'i kutluyorum çok iyi oynuyorlardı, çok tedirgindik. Böyle heyecanlı zamanlarda bazen saçmalayabiliyoruz.

'Taraftara oynamadım'

Geldiğim ilk günden şu anki ana kadar Beşiktaş taraftarı bana her zaman destek oldu. Büyük bir camiadan başka büyük bir camiaya geldim. Bu transferler kolay olmuyor. Kabullenmek zaman alıyor. Hiç bir takım oyuncu veya taraftarına terbiyesizlik yapmadım. Hiç bir zaman taraftara oynamadım. Kendimi tanıyor ve biliyorum. Bu şampiyonlukta katkı verebildiysem ne mutlu bana. İnşallah kaldığımız yerden seneye devam ederiz.