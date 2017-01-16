Gökhan açıkladı! Alanya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı mücadelede sakatlanarak yerini Andreas Beck'e bırakan Gökhan Gönül, maç sonu sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın deneyimli yıldızı Gökhan Gönül, maçın ardından sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gökhan Gönül'ün açıklamaları şöyle;

Bizi yalnız bırakmayan Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz, tribün tamamen doluydu, maç sonuna kadar destekte bulundular. Zor bir deplasman oldu ama 3 puanı aldık. Alanya deplasmanından da 3 puan alırsak güzel şeyler olacağını düşünüyorum.

Maçın başında dizime darbe geldi. Dakikalar ilerledikçe ağrı arttı. Uzun süreceğini sanmam. Alanyaspor maçında oynayabilirim.