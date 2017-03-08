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Gizli gerçek ortaya çıktı

Bayer Leverkusen’in başına Tayfun Korkut’un getirilmesinin arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Gizli gerçek ortaya çıktı

Almanya Ligi’nin ve Avrupa’nın en önemli takımlarından biri olan Bayer Leverkusen’de alınan kötü sonuçların ardından Roger Schmidt’in yerine sezon sonuna kadar Tayfun Korkut teknik direktör olarak göreve getirilmişti. Korkut’un bu göreve getirilmesinde tavsiyenin büyük yerden geldiği bildirildi.

Bazı kesimler Almanya’da bu tercihi şaşkınlıkla karşılarken, işin perde arkasındaki ismin Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Joachim Löw olduğu ortaya çıktı. Leverkusen’in, Schmidt’le yolları ayırma kararı sonrasında devreye Löw’ün girdiği ifade edildi. Menaceri, Korkut’un da menaceri Harun Aslan olan Löw, kendisinden öneri ve isim isteyen Leverkusen’e, Tayfun Korkut ismini verdi.

‘Genç, yetenekli ve hırslı’

Löw’ün, Türk teknik adam konusunda Alman ekibine, “Tayfun genç, yetenekli ve hırslı bir hoca. Kendisini ispat etmek istiyor. Hannover 96’da Bundesliga deneyimi yaşadı ve önemli bir tecrübe edindi. Oyuncularla da diyaloğu gayet iyi. Takımı ayağa kaldırır. Ben ona kefilim” dediği, bunun üzerine de 42 yaşındaki Korkut’la anlaşma imzalandığı belirtildi. Bu arada Leverkusen’in, yeni sezon için Jürgen Klinsmann’ı düşündüğü, ancak Korkut’un başarılı olması durumunda devam etme olasılığının da yüksek olduğu konuşuluyor.

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