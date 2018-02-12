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Giuliano farkını ortaya koydu

Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano oynadığı maçlarda takımını sırtlıyor. Sarı-lacivertlilerin Alex de Souza’dan sonra sıkıntı çektiği 10 numara pozisyonunu başarıyla dolduran 27 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarı memnun etti. Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı yapan Giuliano, takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Üst sıralara Giuliano etkisiyle yükseliyor

Fenerbahçe, Giuliano’nun oynadığı maçlarda daha etkili oluyor. Brezilyalı futbolcunun oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde üst sıralara Giuliano etkisiyle yükseliyor.

Başakşehir maçında Giuliano farkı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir maçında Giuliano, yine performansıyla dikkat çekti. Göztepe maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrasında 2 maç takımından ayrı kalan yıldız futbolcu, Başakşehir maçıyla sahalara tekrardan geri döndü. Maçta ürettiği pozisyonlar ve verdiği paslarla etkili bir oyun sergileyen 27 yaşındaki futbolcu deplasmana gelen taraftarını mest etti.

Dünya Kupası’na gitmek istiyor

Giuliano, Fenerbahçe’de gösterdiği performansla 2018’de Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’nda Brezilya formasıyla boy göstermek istiyor. Brezilya Milli Takımı yetkilileri tarafından yakından takip edilen Giuliano önümüzdeki haftalarda Brezilya’dan gelecek teknik ekip tarafından hem antrenmanlarda hem de Süper Lig maçlarında takip edilecek. Brezilya Teknik Direktörü Tite’nin beğendiği futbolcular arasında yer alan ve son zamanlarda Milli Takım'da düzenli forma giyen yıldız futbolcunun kadroya seçilmesi halinde Dünya Kupası’nda göstereceği performans ise merak konusu olacak.

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