Giuliano, Aykut Kocamanla aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi.

Antalya'da 1-0 kazanılan maçta attığı golün ardından Kasımpaşa sınavında da 2 kez ağları havalandıran Giuliano, Brezilya basınından Sport TV'ye açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında kanatta görev yaptığı ancak son dönemde artan performansının forvet arkasına geçmesine bağlı olduğunu kaydederek, "Kocaman'la konuştum. Gremio'da sağda oynadığımı ancak Zenit'te 10 numara pozisyonunda daha verimli olduğumu söyledim. O da benden beklentisini paylaştı. İstediklerini verebildiğim sürece istediğim bölgede oynayabileceğimi anlattı" şeklinde konuştu. Sambacı, gönlündeki pozisyona geçmasini "Ben de hocamın istediklerini yapıyorum. Gol atıp takım savunmasına katkı yapıyorum. Anlaşmamız böyle" diye açıkladı. Aykut hoca ile aralarında iyi bir bağ olduğunun altını çizen yıldız oyuncu, "Kendisi çok iyi bir insan ve birbirimizi anlıyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya'da olmak istiyorum

Giuliano, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda şans bulmak istediğini de vurguladı ve "Bunun için çok çalışıyorum. Hep daha fazlasnı vermem gerektiğini biliyorum. Vereceğim de" dedi. Sambacı, Kasımpaşa zaferi için de "Takım olarak kolektif oynadık. İyi bir oyun ve zaferdi. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

Alex'i geçemedi

Giuliano için forma giydiği son 4 maçta attığı 4 gol yaptığı 1 asist sonrası 'Yeni Alex' yorumları yapılıyor. Tecrübeli orta sahanın toplamda ise 13 maçta 7 gol, 1 asisti var. Alex, Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon aynı periyotta 8 gol, 7 asist üretmişti.

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