Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2019'un haziran ayında sona erecek Olivier Giroud'nun adı bir süredir Beşiktaş ile birlikte anılıyordu.

Fransız santrforun menajeri Michael Manuello ise Le Figaro gazetesine verdiği demeçte oyuncusunun transfer süreciyle ilgili konuşurken Siyah Beyazlılar'ı üzecek açıklamalarda bulundu.

Manuello, Giroud'nun Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğiyle ilgili soruya "Açıkçası Giroud, ne Beşiktaş ne de Çin kulüplerinin teklifleriyle ilgileniyor." yanıtını verdi.

31 yaşındaki oyuncunun menajeri, "Giroud henüz emeklilik yaşına gelmiş değil. Bu yüzden öncelikli olarak parayı düşünmüyor." ifadelerini kullandı.