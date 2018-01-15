Giovanni Simeone için kıran kırana pazarlık

Galatasaray, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone için İtalyan ekibiyle pazarlık halinde.

İmparator, Çizme'deki ilk göz ağrısı Fiorentina'dan kolaylık bekliyor.

Transfer için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, geleceğe yatırım olarak gördüğü sürpriz bir ismi daha listesine aldı: Giovanni Simeone. Atletico Madrid'in dünyaca ünlü teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan Fiorentinalı golcü futbolcuyu çok beğenen Fatih Terim, bu transfer için bizzat devreye girdi. Eski kulübü Fiorentina ile iyi ilişkilerine güvenen Terim, futbolcunun gelişimi için Galatasaray'ın doğru adres olduğunu iletti.

İTALYANLAR SÜRE İSTEDİ

Güçlü yapısı ve gol vuruşlarındaki becerisi ile rüştünü kısa sürede ispatlayan Simeone'yi ilk etapta satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fiorentina'ya 2 milyon Euro teklif edecek. Bu sezon 7 gol 4 asist gibi önemli rakamlara ulaşan genç Tangocu'ya da İtalya'da kazandığından çok daha iyi bir sözleşme sunulacak. Avrupa hedefinden uzaklaşan Mor Menekşeler, Galatasaray'ın teklifi karşısında düşünmek için kısa bir süre istedi.

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