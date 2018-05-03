"Teklif gelirse neden olmasın"

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Oğuzhan'la ilgili sürpriz iddia

Son 16 haftada sadece 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen Oğuzhan'ın Newcastle'la 3+2 yıllık ön protokol imzaladığı iddia edildi.
İşte Mancini'nin yeni takımı

İşte Mancini'nin yeni takımı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için İtalya Futbol Federasyonu'yla anlaştı.
Cimbom derbi gecesi para bastı

Cimbom derbi gecesi para bastı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı. Türk Telekom Stadı sezonun en yoğun gününü yaşarken sarı kırmızılı kulübün kasasına 6 milyon TL girdi.
Mariano sakatlandı

Mariano sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı.
"270 dakikamız var"

"270 dakikamız var"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyon Barcelona

Şampiyon Barcelona

La Liga'da Barcelona şampiyon! La Liga'da Deportivo La Coruna ile Barcelona'nın karşı karşıya geldiği mücadelede 4-2 Katalan ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.
İki La Liga ekibi peşinde

İki La Liga ekibi peşinde

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 yılının Haziran ayında bitecek olan Fabri bomba bir iddia ortaya atıldı.

Giorgio Chiellini bombası

Galatasaray için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı Kırmızılı ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chiellini ile temasa geçtiği iddia edildi.

Giorgio Chiellini bombası

Fatih Terim’in Juventus efsanesi Giorgio Chiellini için menajerliğini yapan ikiz kardeşi Claudio’yu aradığı iddia edildi. İtalyanların iddiasına göre Juventus’un sözleşmesini yenilemek istediği, İngiltere’den, Çin’e kadar pek çok talibi olan Chiellini için Terim de şansını denedi.

Clauido’nun Terim’e olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ama Juventus’tan ayrılırsa İstanbul’u seçenek olarak görebileceğini söylediği gündeme getirildi.

Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor


"Teklif gelirse neden olmasın"

Transferde mutlu son! 2+1 yıllık sözleşme

Transferde mutlu son! 2+1 yıllık sözleşme


 

Fotospor

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Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

Samuel Bastien transferi için yapılan görüşmeler olumlu geçiyor

İtalyan basınına göre; G.Saray, Cheivo’nun 22 yaşındaki Belçikalı orta sahası Samuel Bastien’i istiyor.
Teklif gelirse neden olmasın

"Teklif gelirse neden olmasın"

Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Jason Denayer, ligin son maçlarının kolay olmadığını belirtti. Denayer, gelecek sezon Galatasaray’da kalmak ister mi sorusuna, "Galatasaray’dan öyle bir teklif gelirse neden olmasın" diye cevap verdi.
Giorgio Chiellini bombası

Giorgio Chiellini bombası

Galatasaray için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı Kırmızılı ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chiellini ile temasa geçtiği iddia edildi.
Transferde mutlu son! 2+1 yıllık sözleşme

Transferde mutlu son! 2+1 yıllık sözleşme

Galatasaray, Yuto Nagatomo konusunda Inter’le prensip anlaşmasına vardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, UEFA’dan gelecek kararın ardından tecrübeli sol bekle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ahmet Nur Çebi: Hocamız Fenerbahçe ve Galatasarayı kardeş yaptı

Ahmet Nur Çebi: "Hocamız Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kardeş yaptı"

Olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili 'kaldığı yerden devam' kararı çıkması ve ardından gelen Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli teknik adamla ilgili ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
Müjde! Gelecek hafta sahada

Müjde! Gelecek hafta sahada

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Derbilerde yokları oynuyor

Derbilerde yokları oynuyor

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Galatasaray'a kapı gibi stoper

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Galatasaray'a piyango gibi teklif

Ligde 8 yıl sonra şampiyon olamayan Basel'in Galatasaray'da Gomis'in arkasında kalan Eren'i istediği belirtiliyor.
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