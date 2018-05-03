Giorgio Chiellini bombası

Galatasaray için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı Kırmızılı ekibin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Chiellini ile temasa geçtiği iddia edildi.

Fatih Terim’in Juventus efsanesi Giorgio Chiellini için menajerliğini yapan ikiz kardeşi Claudio’yu aradığı iddia edildi. İtalyanların iddiasına göre Juventus’un sözleşmesini yenilemek istediği, İngiltere’den, Çin’e kadar pek çok talibi olan Chiellini için Terim de şansını denedi.

Clauido’nun Terim’e olumlu veya olumsuz bir cevap vermediği ama Juventus’tan ayrılırsa İstanbul’u seçenek olarak görebileceğini söylediği gündeme getirildi.

Fotospor