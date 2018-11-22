Gignactan Beşiktaşa kötü haber

Adı Beşiktaş'la anılan ve üç yıldır Meksika'da top koşturan Andre Pierre Gignac, kulübüyle kontrat yeniledi.

Adı Beşiktaş başta olmak üzere zaman zaman Türk takımlarıyla anılan Fransız golcü Pierre Gignac, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

2015'in yaz döneminden beri Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres'te top koşturan 32 yaşındaki golcü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kulübüyle nikah tazelediğini ve Tigres'te kalacağını duyurdu.

2015'ten bu yana Tigres'te 161 maça çıkıp 94 gol kaydeden Gignac, 2021'e kadar Meksika ekibinde top koşturacak.

Goal