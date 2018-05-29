Gersonu ver, Taliscayı al

Yönetim Roma ile Talisca için protokol imzalamaya çalışıyor. İtalyan ekibine, “Biz Talisca’yı 21’e alıp, size verelim. Parayı siz ödeyin, üstüne de Gerson’u bize verin” teklifinde bulundu. Cevap bekleniyor.

TALİSCA’DA zaman daralıyor, Beşiktaş oyuncuyu hiçbir şey kazanmadan göndermemek için alternatif çözümler arıyor. 31 Mayıs’a kadar Brezilyalı oyuncunun bonservisini 21 milyon euro karşılığında alma hakkı bulunan Siyah-Beyazlılar, daha sonra satış yapabilecek bir resmi bağlantı yapmaya çalışıyor. Talisca’ya peşin para vermek zorunda olmayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen ‘Ya alırız da elimizde kalırsa maliyeti nasıl karşılarız’ endişesi taşıyor.

BENFİCA PİYASAYI KIZIŞTIRIYOR

Satış garantili bir protokol için arayışta olan Beşiktaş’ın son olarak İtalyan ekibi Roma ile masaya oturduğu ve Gerson’la takas konusunda görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş, Anderson Talisca’yı çok isteyen İtalyan ekibine, “Benfica, Talisca için 35 milyon euro istiyor. Biz Talisca’yı 21 milyon euroya alalım ve aynı fiyattan size verelim. Siz de karşılığında Gerson’u bize verin. Bu şekilde iki kulübün de memnun kalacağı bir protokol imzalayalım” önerisinde bulundu ve beklemeye geçti.

ŞENOL GÜNEŞ’İN YENİ JOKERİ OLUR

Beşiktaş’ın istediği Gerson’un bonservis bedeli ise 10 milyon euro civarında. Daha önce Brezilya U20 Milli Takımı’nda forma giyen 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon Roma’da çok şans bulamadı. 24 karşılaşmada oynayan Gerson, 2 gol atmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 maç oynadı. Asıl mevkisi sağ kanat olan Gerson, ortada hücuma dönük görev yapabiliyor. Brezilyalı oyuncu özellikle hızı ve kıvrak çalımlarıyla dikkat çekiyor.

Akşam