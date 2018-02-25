"Geri dönebilirim"

Galatasaray’ın formda golcüsü Bafetimbi Gomis: Ligue 1 için kapıları kapatmıyorum. Önümde birkaç yıl daha var.

Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, St. Etienne-Lyon maçını değerlendirdi. Bu arada geleceğiyle ilgili de yorum yaptı. Kariyerini noktalamadan yeniden Ligue 1’de forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine golcü futbolcu, “Ligue 1’i seviyorum. Önümde daha birkaç yılım var ama kapıları da kapatmıyorum. Şu anda Galatasaray’ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. Sadece kulübüme odaklandım. İleride ne olup biteceğini hep birlikte göreceğiz” yorumunda bulundu.

Akşam