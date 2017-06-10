Genç yetenek Beşiktaşa! Her konuda anlaşma sağlandı!

Beşiktaş, Gaziantepspor’un genç yıldızıyla anlaşma sağladı. Yönetim, Milli takımın genç ekiplerinde de görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferiyle, sağ kanat hattında alternatif yaratmayı hedefliyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu gençleştirmek için atağa kalkan Beşiktaş, bu doğrultuda ilk önemli adımını attı.

Beşiktaş’ın, Gaziantepspor’un 21 yaşındaki genç yeteneği Orkan Çınar’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Başarılı futbolcuyu uzun süredir takipte bulunan yönetimin, Türkiye Milli Takımı’nın birçok genç takımında da görev yapan 1,78’lik sağ kanat oyuncusunu alternatifli bir kadro oluşturmak için renklerine bağlama kararı aldığı bildirildi.

Wolfsburg’ta da oynadı

Birebir pozisyonlardaki etkisiyle bilinen Orkan, seri çalımlarıyla da tanınıyor. Bu sezon Gaziantepspor’da çıktığı 21 mücadelede 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Orkan, daha önce Almanya’da; Wolfsburg ve Greuther Fürth gibi takımlarda da görev yapmıştı. Beşiktaş’ın, bu futbolcu için Gaziantep’le 750 bin Euro’ya (3 milyon TL) el sıkıştığı konuşuluyor.

Orkan Çınar kimdir?

Doğum Tarihi: 29.01.1996

Doğum Yeri: Dortmund

Ülkesi: Türkiye

Yaşı: 21

Boyu: 1,78

Kilo: 70

Mevkii: Sağ kanat

Kulübü: Gaziantepspor

Oynadığı takımlar: Wolfsburg U19, Greuther Fürth II