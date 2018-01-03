Gelir gelmez yıldız golcüyü açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Domagoj Vida, Vodafone Park'ta soruları yanıtladı.

Domagoj Vida, imza töreni öncesi BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım" ifadelerini kullandı.

İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, yeni transferi Domagoj Vida için imza töreni düzenledi.

İmza öncesi konuşan başkan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

"Çok karakterli bir ismi transfer ettik. Vida çok kıymetli, çok teklif yaptılar. Türkiye'den de yaptılar ama 'Ben Beşiktaş'a söz verdim' dedi. Çizgisini bozmadı teşekkür ediyorum.”

"Beşiktaş'ta transferden sorumlu olan ekibime yapmış olduğu işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vida bizimle 4,5 yıl birlikte olacak. Futbolu burada bıraktırırız Vida'ya biz."

"Türkiye'den başka teklifler oldu ama onlara girmek istemiyorum. Beşiktaş'ın adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır. İnşallah diğer takımlar da bunu öğrenir."

“Pepe de Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' diyor. Dünya genelinde bir slogan artık. Esprili bir yaklaşım. Vida ile görüşmelere 6 ay evvel başladık. Beşiktaş'ta transfer hiç bitmez.”

“(Ahmet Nur Çebi'nin cezası ile ilgili) Cezayı duyduğumuzda Ahmet ağabeyle güldük beraber. Alıştık artık ne yapalım.”

“UEFA'ya bildireceğimiz listede 14 yabancı oyuncumuz olacak. Takımda şans bulamayan oyuncularımızın da kendilerini göstermelerini umuyorum.”

Fikret Orman’ın ardından söz alan Domagoj Vida şöyle konuştu:

“Sayın başkanımıza transfer sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner'e çok teşekkür ediyorum, bütün transfer süreci boyunca ilgilendi.

Büyük bir aileye geliyorum. Büyük bir camiaya geliyorum. 4,5 yıl sizinle birlikte olacağım. Bütün çalışanların ve Beşiktaş Kulübü'nün yeni yılını kutluyorum.”

“Daha önce milli takımlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaşlı futbolculara karşı oynadım. Lens'le takım arkadaşıydım. Hep birlikte burada kendimizi kanıtlayacağız.”

“Başkan, Umut Güner ile birlikte Zagreb'e geldiğinde bana olan ilgilerini göstermişlerdi. Transfer orada bitmişti.”

"Adımın Türkçe'deki anlamını öğrendiğimde komik geldi."

“(Türkiye'den aldığı diğer teklifler ile ilgili) Ben artık Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve bunlarla ilgilenmek istemiyorum.”

“Bayern Münih maçı zor olacak. Ama bizim de kupayı kazanma hedefimiz var. Güçlü bir kadromuz var. Umarım hedeflerimize ulaşırız.”

"Beşiktaş taraftarı için fazla söze gerek yok. Dinamo Kiev'le oynarken Beşiktaş deplasmanına geldiğimizde, sahada 2 metre ötedeki arkadaşımı duyamıyordum."

“Sosyal medya hesabım yok.”

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan Beşiktaş, Domagoj Vida ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,