Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Bongonda kendisine takım buldu.
Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Gelir gelmez yıldız golcüyü açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Domagoj Vida, Vodafone Park'ta soruları yanıtladı.

Gelir gelmez yıldız golcüyü açıkladı

Domagoj Vida, imza töreni öncesi BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Başkanım Zagreb'e gelmişti. Bana çok ilgi gösterdi. Beşiktaş'a gelme kararını o zaman vermiştim, bekledim ve buradayım. Belki ben de Mandzukic'e "Come to Beşiktaş" derim. Sosyal medya hesabım yok, arkadaşlarım gönderdi ben de oradan izledim videoyu. Geçen sene Beşiktaş'a rakip olmuştum. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım" ifadelerini kullandı.

İMZA TÖRENİ

Beşiktaş, yeni transferi Domagoj Vida için imza töreni düzenledi.

İmza öncesi konuşan başkan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

"Çok karakterli bir ismi transfer ettik. Vida çok kıymetli, çok teklif yaptılar. Türkiye'den de yaptılar ama 'Ben Beşiktaş'a söz verdim' dedi. Çizgisini bozmadı teşekkür ediyorum.”

"Beşiktaş'ta transferden sorumlu olan ekibime yapmış olduğu işlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Vida bizimle 4,5 yıl birlikte olacak. Futbolu burada bıraktırırız Vida'ya biz."

"Türkiye'den başka teklifler oldu ama onlara girmek istemiyorum. Beşiktaş'ın adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır. İnşallah diğer takımlar da bunu öğrenir."

“Pepe de Ronaldo'ya 'Come to Beşiktaş' diyor. Dünya genelinde bir slogan artık. Esprili bir yaklaşım. Vida ile görüşmelere 6 ay evvel başladık. Beşiktaş'ta transfer hiç bitmez.”

“(Ahmet Nur Çebi'nin cezası ile ilgili) Cezayı duyduğumuzda Ahmet ağabeyle güldük beraber. Alıştık artık ne yapalım.”

“UEFA'ya bildireceğimiz listede 14 yabancı oyuncumuz olacak. Takımda şans bulamayan oyuncularımızın da kendilerini göstermelerini umuyorum.”

Fikret Orman’ın ardından söz alan Domagoj Vida şöyle konuştu:

“Sayın başkanımıza transfer sürecinde göstermiş olduğu ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner'e çok teşekkür ediyorum, bütün transfer süreci boyunca ilgilendi.

Büyük bir aileye geliyorum. Büyük bir camiaya geliyorum. 4,5 yıl sizinle birlikte olacağım. Bütün çalışanların ve Beşiktaş Kulübü'nün yeni yılını kutluyorum.”

“Daha önce milli takımlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaşlı futbolculara karşı oynadım. Lens'le takım arkadaşıydım. Hep birlikte burada kendimizi kanıtlayacağız.”

“Başkan, Umut Güner ile birlikte Zagreb'e geldiğinde bana olan ilgilerini göstermişlerdi. Transfer orada bitmişti.”

"Adımın Türkçe'deki anlamını öğrendiğimde komik geldi."

“(Türkiye'den aldığı diğer teklifler ile ilgili) Ben artık Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve bunlarla ilgilenmek istemiyorum.”

“Bayern Münih maçı zor olacak. Ama bizim de kupayı kazanma hedefimiz var. Güçlü bir kadromuz var. Umarım hedeflerimize ulaşırız.”

"Beşiktaş taraftarı için fazla söze gerek yok. Dinamo Kiev'le oynarken Beşiktaş deplasmanına geldiğimizde, sahada 2 metre ötedeki arkadaşımı duyamıyordum."

“Sosyal medya hesabım yok.”

KAP'A BİLDİRİLDİ

Öte yandan Beşiktaş, Domagoj Vida ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,

Fikret Orman'dan kafaları karıştıran açıklama

Fikret Orman'dan kafaları karıştıran açıklama

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Gelir gelmez yıldız golcüyü açıkladı

Gelir gelmez yıldız golcüyü açıkladı

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Domagoj Vida, Vodafone Park'ta soruları yanıtladı.
Fikret Ormandan kafaları karıştıran açıklama

Fikret Orman'dan kafaları karıştıran açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun transferi hakkında konuşurken, oyuncuya Çin'den 35 milyon euroluk teklif geldiğini açıkladı. Everton'ın Cenk ile ilgilendiğini ifade eden Orman, fiyat arttırma durumunun söz konusu olmadığını belirtti.
Mustafa Pektemekin yeni takımı belli gibi

Mustafa Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Orkan Çınarla ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Ortalığı karıştıran iddia

Ortalığı karıştıran iddia

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. El Mundo Deportivo gazetesi, Olympique Lyon'un Brezilyalı stoperini Barcelona'nın istediğini yazdı.
Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Fatih Terim istedi, Beşiktaş 5 yıllık imzayı attırdı

Beşiktaş iki bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Gündem yeniden Gignac

Gündem yeniden Gignac

Cenk’in alternatifini arayan Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncu için kolları sıvadı Fransız santrfordan sezon başı yüksek maaş talebi üzerine vazgeçilmişti.
Arda Turan: Sadece Beşiktaş

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
2 dakika oynadı, 3 talibi var

2 dakika oynadı, 3 talibi var

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de sadece 2 dakika forma şansı bulabilen Mustafa Pektemek'e, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig'den 3 talip çıktı.
Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Carvalhal Premier Lig ekibiyle anlaştı

Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal sezon sonuna kadar Premier Lig ekibi Swansea City ile anlaştı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....