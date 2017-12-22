Gelir gelmez biletini kesti: "Sana bu takımda yer yok

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi yeniden başlıyor. Tecrübeli teknik adam Florya'dan bazı isimler ile yollar ayrılacak.

Fatih Terim Galatasaray'da Florya'nın anahtarını isteyecek. Terim yıllardır birlikte çalıştığı ekibi de kendisiyle beraber getirecek. Bu nedenle bazı isimler ile yollar ayrılacak.

Cenk Ergün

Bu isimlerin başında Cenk Ergün geliyor. Sportif direktörlük görevi artık devam etmeyecek. İsterse eski pozisyonunda çalışacak.

Şükrü Hanedar

İdari menajerlik görevine ise Şükrü Hanedar getirilecek.

Mehmet Keçe

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin mevcut müdürü Mehmet Keçe... Dursun Özbek'in sahip olduğu Point Oteli'nde satın alma müdürü olarak çalışıyordu. Yolcular arasında o da var.

Fahri Yılmaz

Fatih hocanın yıllardır yanından ayırmadığı Fahri Yılmaz Florya Tesisleri'nin yeni müdürü olacak.

Hasan Tankaya

Hasan Tankaya futbol takımının basın sorumlusu gidecek bir başka isim de o.

Hande Sümertaş

Hasan Tankaya'nın yerine Terim'in çok güvendiği Hande Sümertaş gelecek.

Emrah Bayraktar

Alt yapı sorumlusu Emrah Bayraktar ile Fatih İbradı'nın arasının iyi olmadığı konuşuluyor.

Fatih İbradı

Fatih İbradı Galatasaray'da uzun dönem alt yapı sorumlusu olarak çalıştı. Fatih İbradı Emrah Bayraktar ile birlikte çalışmak istemiyor.

Bülent Bayraktar

Terim'in ekibinde yer alan Bülent Bayraktar'ın da sağlık ekibinin başına gelmesi bekleniyor.

Nedim Yiğit

Fatih Terim'in A Milli Takım'da yardımcısıydı. Florya'nın çok sevdiği bir isim. Yardımcı olarak ya da alt yapıda görev vermesi bekleniyor.

Levent Şahin

Nedim Yiğit gibi Fatih Hoca'ya yakın isimlerden. Florya'da görev alması gündemde.

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