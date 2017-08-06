"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı evine götüren taraf oldu.

Geçtiğimiz 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları;

"Maalesef biz üzüldük. Arzu ettiğimiz şey, geçen sene kazanamadığımız Süper Kupa'yı bu sene kazanmaktı. Bugünkü maçta kazanmayı gerektiren bir oyunumuz olmadı. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bugünkü oyunla da kazanabilirdik. Daha tempolu oynamalı, daha az hata yapmamız lazım. Maçı biri kazanacaktı, onlar kazandı."

"Şimdi burada mazeretleri sıralamanın anlamı yok. Kötü oynamadık ama maçı kaybettik. Kaybettiğimiz her maça takılıp kalmayacağız. Her gün kendimizi geliştirip iyi sonuç alarak beklenen başarıları ortaya koyacağız."