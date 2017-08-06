İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

Trabzonspor, Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği Burak Yılmaz'ın maliyetini açıkladı. Milli oyuncu ayrıca Medcal Park Stadı'nda yeni sözleşmeye imza attı.
Gustavo Gomez inadı

Gustavo Gomez inadı

Simon Kjaer’in, Sevilla’ya transfer olmadan önce Milan’la temasta olması, Fenerbahçe’nin de İtalyan ekibinin stoperi Gustavo Gomez’e yönelmesini sağlamıştı.
Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Neymar'dan sonra PSG'den Barça'ya bir darbe daha!

Tam 222 milyon euroluk bedelle Neymar'ın Barcelona'dan adeta göz göregöre koparan Paris Saint Germain'den Katalanlara Marco Verratti darbesi geldi.
Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılı kulübün bugünkü idmanında, Serdar Aziz bir sakatlık geçirdi. Aziz'in iki gün dinlendirileceği öğrenildi.
Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

Fenerbahçe'yle ismi anılan Santos'lu futbolcu Lucas Lima, Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçtiğini ve Fenerbahçe'de oynamak isteyip istemeyeceğimi sorduğunu açıkladı.
Arda olmazsa Nasri geliyor

Arda olmazsa Nasri geliyor

Transfere doymak bilmeyen Galatasaray, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.
Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Beşiktaş’ta gösterdiği performansla rekor bedelle Çin temsilcisi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar’a bedelsiz olarak geri dönüyor.

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı evine götüren taraf oldu.

Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

Geçtiğimiz 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları;

"Maalesef biz üzüldük. Arzu ettiğimiz şey, geçen sene kazanamadığımız Süper Kupa'yı bu sene kazanmaktı. Bugünkü maçta kazanmayı gerektiren bir oyunumuz olmadı. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bugünkü oyunla da kazanabilirdik. Daha tempolu oynamalı, daha az hata yapmamız lazım. Maçı biri kazanacaktı, onlar kazandı."

"Şimdi burada mazeretleri sıralamanın anlamı yok. Kötü oynamadık ama maçı kaybettik. Kaybettiğimiz her maça takılıp kalmayacağız. Her gün kendimizi geliştirip iyi sonuç alarak beklenen başarıları ortaya koyacağız."

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Süper Kupa finalinde büyük skandal!

Turkcell Süper Kupa'da lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi.
İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

İki takım da yandı! Fatura ağır olacak!

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede yaşananların faturası ağır olacak gibi.
Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Demirkol çıldırdı: Sahaya bıçak atılıyor, devam ediyorsun!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Konyaspor Süper Kupa maçının sonrasında maçı yorumladı.
Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı

"Geçen sene kazanamadığımız kupayı bu sene kazanmak istedik ama olmadı"

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı. Mücadeleyi Konya ekibi 2-1'lik skorla kazandı ve kupayı evine götüren taraf oldu.
Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Mustafa Kemal Paşa pankartı stada alınmadı!

Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde yoğun güvenlik önlemleri taraftarın tepkisiyle karşılaşırken, Beşiktaşlı taraftarların hazırlattığı 'Mustafa Kemal Paşa' pankartının içeri alınmaması da sert karşılık gördü.
Süper şampiyon Konyaspor!

Süper şampiyon Konyaspor!

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşılaştı.
Lensin teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!

Lens'in teşekkür videosundaki anlaşılamayan detay!

Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens'ten veda mesajı geldi. Hollandalı yıldızın sosyal medyadan paylaştığı videoda söyledikleri tartışma yaratacak cinsten.
Sadio Diallo ile anlaşma sağlandı

Sadio Diallo ile anlaşma sağlandı

Fransız basını, Bastia forması giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Sadio Diallo'nun Beşiktaş'la anlaştığını iddia etti.
Beşiktaşın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Beşiktaş'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Forvet transferi için süresi azalan Fenerbahçe, iki aday için sınırları zorluyor! Sarı-lacivertliler Arsenalli yıldızı kadrosuna katamazsa Beşiktaş'ın da ilgilendiği o ismi bitirecek.
Dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağlandı

Dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağlandı

Stopere Pepe, forvete ise Alvaro Negredo gibi dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaş, bir başka yıldızı daha kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Siyah Beyazlılar, Gary Medel'le her konuda anlaştı.
Fikret Ormandan Jeremain Lens açıklaması

Fikret Orman'dan Jeremain Lens açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ve stoper transferi konusunda açıklamalarda bulundu....
Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Ormanla görüştü

Şenol Güneş eski öğrencisinin transferi için Fikret Orman'la görüştü

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen transferi için Fikret Orman'la görüştü....
Beşiktaştan Şenol Güneş açıklaması: Umarım bizi zorlamazlar

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması: "Umarım bizi zorlamazlar"

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in milli...
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor....
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....