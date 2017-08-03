Gary Medel için 10 milyon euro

Transferde Pepe ve Negredo gibi önemli yıldızları kadrosuna katan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i imza aşamasına getiren Beşiktaş, son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Stoper bölgesini takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlıların gündemindeki isim Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gary Medel...

Şili formasıyla Konfederasyon Kupası'nda forma giydikten sonra tatile çıkan ve geçtiğimiz günlerde Inter'le yeniden çalışmalara başlayan 30 yaşındaki futbolcu, kendisine gelecek teklifleri bekliyor.

İtalyanların prestijli gazetelerinden Gazzetta dello Sport, hem stoper, hem de ön libero bölgesinde görev alabilen Medel için Beşiktaş'ın, Inter'e 10 milyon euroluk bir teklif yaptığını öne sürdü.

Medel'e teklifini sunan Siyah-Beyazlıların, iki taraftan da cevap beklediği belirtilirken, Şilili futbolcunun İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşamaya sıcak baktığı belirtildi.

Kiralama olasılığı masada!

Gazzetta'nın bu iddiasına karşın FFP sınırlaması olan Kara Kartal'ın, Medel için 10 milyon euro gibi bir bedel ödemesi oldukça zor. Siyah-Beyazlıların ilk olarak Caner Erkin transferinde olduğu gibi kiralama yoluyla Medel'e yönelmesi veya bonservisinde ciddi bir indirime gidilmesi halinde yıldız oyuncuyu kadroya katma ihtimali bulunuyor.