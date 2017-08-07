Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş Lens'in maliyetini açıkladı

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Gary Medel bu hafta geliyor

Son olarak Jeremain Lens'i kadrosuna katan Kara Kartal, bir yıldız transferi daha bitirmek üzere. Gary Medel Beşiktaş forması giymeye çok yakın.

Gary Medel bu hafta geliyor

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Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edildi. Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş Jeremain Lens'in maliyetini açıkladı

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Jeremain Lens neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı


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Gary Medel bu hafta geliyor

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Beşiktaş Jeremain Lensin maliyetini açıkladı

Beşiktaş Jeremain Lens'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Sunderland'den jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Hollandalı futbolcunun maliyetini de borsaya bildirdi.
Jeremain Lens neden Beşiktaşı tercih ettiğini açıkladı

Jeremain Lens neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini açıkladı

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