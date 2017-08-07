Gary Medel bu hafta geliyor

Son olarak Jeremain Lens'i kadrosuna katan Kara Kartal, bir yıldız transferi daha bitirmek üzere. Gary Medel Beşiktaş forması giymeye çok yakın.

Pepe, Negredo, Lens gibi yıldızları kadrosuna katarak gücüne güç katan son şampiyon Beşiktaş, rotayı şimdi de Gary Medel'e çevirdi.

İtalya'da çıkan haberlere göre Medel'in İtalya macerası bu hafta sona erecek. İnter'den ayrılacak olan yıldız futbolcu Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakın.

Beşiktaş'ın bu transferi bir hafta içinde bitireceği iddia edildi. Arjantin ve Meksika'dan da teklifler alan Medel'in Avrupa'da kalmak istediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ettiği öğrenildi.