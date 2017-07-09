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Galatasaraylı futbolcu kamptan kovuldu

Galatasaray'ın dün akşam oynadığı Diosgyor maçında süre almayan Luis Cavanda, teknik direktör Igor Tudor'la gerilim yaşamıştı. Bugün ise Belçikalı futbolcu hakkında karar çıktı.

Galatasaraylı futbolcu kamptan kovuldu

Galatasaray'da gönderilecekler listesinde olmasına karşın takımla birlikte Slovakya'daki kampta yer alan Luis Cavanda'nın bileti kesildi.

Sarı-Kırmızılıların dün akşam oynadığı Diosgyor maçında Tudor tarafından şans verilmeyen ve hocasıyla tartışan Cavanda, kampın bitmesi beklenmeden kadro dışı bırakıldı ve İstanbul'a gönderildi.

26 yaşındaki futbolcu bundan böyle A Takım kadrosunda yer almayacak. Belçikalı futbolcuya ve menajerine, kendisine kulüp bulması için haber gönderilecek.

Geçen sezon takım otobüsüne almamıştı!

Geçen sezon İstanbul'da oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi Tudor tarafından 18 kişilik kadroya alınmayan Cavanda, takım otobüsüne binmek istemiş, ancak Tudor kendisine ''İsman kadroda yer almıyor'' diyerek kendisini takım otobüsüne almamıştı.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray Futbol Takımı profesyonel oyuncularından Luis Cavanda'nın; takımımızın Slovakya kampındaki disiplinsiz davranışları ve düzene uyumsuzluğu nedeniyle, teknik heyet kararıyla kamptan erken ayrılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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