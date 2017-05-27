Galatasarayın yıldızı ayrılmak istiyor: Bırakın gideyim

Galatasaray ile bir türlü sözleşme imzalamayan Bruma, Şampiyonlar Ligi’nin de etkisi ile Leipzig’e gitmek istiyor.

Galatasaray Bruma için Almanya’dan gelen teklifle çalkalanıyor... 1 sezon daha kontratı bulunan oyuncu ile yönetim 3 aydır sözleşme uzatma pazarlıkları yaparken maaş konusunda anlaşılmış fakat serbest kalma bedelinde uzlaşma sağlanamamıştı.

Oyuncunun menajeri Catio Balde’nin bir türlü ikna olmamasının sebebi de Alman kulübü Leipzig’den gelen teklif ile anlaşıldı... Oyuncusu için Avrupa’dan yeni teklif bekleyen Balde, Alman kulübü ile görüşmeler yaparken sonunda Leipzig de bonservis için G.Saray’ın kapısını çaldı.

15 MİLYON İSTEDİLER

Yönetim, Bruma’yı takımda uzun süre tutmaya hazırlanırken Bundesliga’yı ikinci sırada bitiren Leipzig ilk teklifini geçtiğimiz günlerde yaptı. Sporting’ten 12 milyon Euro’ya alınan 21 yaşındaki oyuncuyu bu fiyata bırakmak istemeyen yönetim 15 milyon Euro nakit ve bir sonraki satıştan pay talep etti. Kıran kırana süren pazarlıklarda Almanlar son olarak 9 milyon Euro ve bir sonraki satıştan da %20 pay önerdi.

Bonservis pazarlıkları sürerken G.Saray’ın elini zayıflatan ise Bruma’nın ayrılmak istemesi. Portekizli oyuncu kariyerine Bundesliga’da devam etmek isterken Leipzig’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması da Bruma’nın aklını çelen sebepler arasında.

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