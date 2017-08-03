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Galatasarayın yeni yıldızı İstanbulda

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges, İstanbul'a geldi.

İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Manchester City ile tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando için yaptığı transfer görüşmelerinden olumlu sonuç alan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Brezilyalı oyuncu kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak imzayı atmak üzere Türk Hava Yolları’nın Porto’dan kalkan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bir grup Galatasaraylı taraftarın coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı. Fernando daha sonra emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Yıldız oyuncu, yarın sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayacak.

Üçüncü Brezilyalı olacak

Fernando Reges, orta sahada savunma direncini arttırma konusunda çok önemli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Sambacı’nın hücuma katkısı oldukça düşük. Bu nedenle yanına daha hücumcu isimlerin adapte edilmesi düşünülüyor. Yeni sezonda bambaşka bir kadroyla sahneye çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Maicon ve Mariano’dan sonra üçüncü Brezilyalı futbolcusuna kavuşacak.

Galatasaray KAP'a bildirdi

İşte o açıklama:

Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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