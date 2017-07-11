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Galatasarayın yeni yıldızı 3 gün içinde imzaya geliyor!

Sezonun en hareketli devi durumundaki Galatasaray, transferde müthiş hareketli saatler geçiriyor. Yıldızları birer birer kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekibin yönetimi, taraftarın yolunu gözlediği oyunculardan olan Feghouli’yi de bu hafta sonuna kadar İstanbul’a getiriyor.

Bu transfer için West Ham’a 4.5 milyon Euro (18 milyon TL), oyuncunun kendisine ise yıllık 3 milyon Euro (12 milyon TL) verileceği öğrenilmişti. İşin ekonomik boyutunda hiçbir pürüzün olmadığının altı bir kez daha çizilirken, sadece Cezayirli oyuncu tatilde olduğu için imzaların geciktiği vurgulandı.

UEFA’ya bildirilecek

Bu hafta yaz tatiline noktayı koyacak olan yıldızın İstanbul’a gelip, yine Başkan Dursun Özbek’in katılacağı bir törenle imzayı atacağı kaydedildi. Galatasaray’ın UEFA’ya verdiği listede yer almayan Feghouli’nin, Östersund engeli aşılması durumunda UEFA’ya bildirileceği ifade edildi.

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