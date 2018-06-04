Galatasarayın yeni transferinin parası Alex Tellesten

Porto forması giyen Alex Telles'in 40 milyon euro serbest kalma maddesiyle Premier Leaue'e transfer olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek.

Porto forması giyen Alex Telles, adım adım Premier League'e gidiyor. Porto'nun bu sezonki şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Alex Telles'in satışı Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor.

Alex Telles'in yaz döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Portekiz basınında yer alan haberde Brezilyalı oyuncunun yeni adresinin Premier League olacağı belirtildi. Telles için Ada'daki en güçlü adaylar ise Chelsea, Liverpool ve Wolverhampton oldu.

Porto, Telles'i satmak istemese de transferin 40 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenerek gerçekleşmesi bekleniyor.

SERBEST KALMA MADDESİNDEN G.SARAY'A KAYNAK

Alex Telles'i 6,5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin satışından pay alacak. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Galatasaray, Telles'in satışından elde edilecek karın %10'unu alacak.

Telles'in 40 milyon euroya gitmesi halinde 33,5 milyon euroluk kardan Galatasaray'a 3,5 milyon euro gelecek.

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