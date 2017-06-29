Galatasarayın yeni transferi Maicon İstanbula geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak üzere KAP'a bildirdiği Brezilyalı stoper Maicon İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Maicon'un transferi için futbolcu ve kulübü Sao Paulo ile görüşmelere başlandığını gündüz saatlerinde KAP'a bildirmişti.

Sabah saatlerinde Sao Paulo'dan kalkan uçağa binen yıldız futbolcu, az önce İstanbul'a indi.

Stoper mevkinde Sarı-Kırmızılılar'a sınıf atlatması beklenen Maicon'u yüzlerce Galatasaray taraftarı İstanbul Atatürk Havaalanı'nda karşıladı.

Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğu gözlenen Brezilyalı futbolcu, kendisi için tahsis edilen araca binerek, havaalanından ayrıldı.