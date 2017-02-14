Galatasarayın yeni hocası Tudor oldu!

Riekerink'le yollarını ayıracak Galatasaray'da takımın başına geçecek isim belli oldu.

Galatasaray'da Jan Olde Riekerink devri sona erdi. Zirvedeki tüm rakiplerinin puan kaybettiği haftada TT Arena'da kötü bir oyunla Kayserispor'a mağlup olan ve taraftarının "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı terk eden Sarı Kırmızılılar'da fatura Riekerink'e kesildi ve Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması kararı alındı.

Riekerink'in yerine gelecek kişi konusunda yönetimde birçok senaryo masaya yatırıldı. Son karar olarak Karabükspor'la başarılı bir sezon geçiren Igor Tudor'da karar kılındı.

Yönetim, eşinin doğum yapması nedeniyle ülkesinde olan Tudor'un menajeriyle Türk Telekom Arena'da bir araya gelirken, uzun süredir ortalıkta olmayan Alp Yalman da toplantıda yer aldı. Taraflar beklenenden çok daha kısa süren görüşme sonunda 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Igor Tudor'un akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, Igor Tudor'un kontratında yer alan 150 bin Euro'luk çıkış maddesini Kardemir Karabükspor'a ödeyerek, Hırvat teknik adamı takımın başına getirecek. Sarı-Kırmızılı taraftarlar resmi açıklamanın detaylarını merakla bekliyor.

Tudor'un, hafta sonunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımın başında yer alıp almayacağı henüz netleşmedi.

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