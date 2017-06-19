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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti.

Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti. Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu  karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

NÜFUS 44 BİN, STAT 8 BİN 500 KİŞİLİK

İsveç'in Östersunds şehrinin nüfusu 44 bin kişi. Yani Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinden daha az... İsveç ekibinin stadı olan Jamtkraft Arena'nın kapasitesi ise sadece 8 bin 500 kişilik.

LİGİ 8. BİTİRDİLER

Geçtiğimiz sezon İsveç Futbol Ligi Allsvenskan'ı 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Östersunds, 2017 sezonu devam eden İsveç Ligi'nde 12 maç sonunda 21 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre toplam piyasa değeri 7 milyon euro olan İsveç ekibi'nin en değerli oyuncusu, 800 bin euro ile forvet oyuncusu Saman Ghoddos. Ghoddos, takıma 2016 yılında 75 bin euroluk bonservis bedeliyle katılmıştı.

İŞTE 1. ÖN ELEME EŞLEŞMELERİ:

Maccabi Tel-Aviv - Tirana

Kairat Almaty - Atlantas

Beitar Jerusalem - Vasas

Ordabasy - Siroki Brijeg

Crvena zvezda - Floriana

Valletta - Folgore

Ventspils - Valur Reykjavík

St Johnstone - Trakai

Odd - Ballymena United

Shakhtyor Soligorsk  - Sūduva

Mladost Lucani - Inter Bakü

Chikhura Sachkhere - Altach

Fola Esch - Milsami Orhei

Partizani - Botev Plovdiv

UE Santa Coloma - Osijek

Zaria Balti - FK Sarajevo

Bala Town - Vaduz

VPS Vaasa  - Olimpija Ljubljana

Connah's Quay Nomads - HJK Helsinki

SJK Seinäjoki - KR Reykjavík

Shirak - Gorica

Zirä - Differdange

Vojvodina - Ružomberok

Slovan Bratislava - Pyunik

Rabotnicki - Tre Penne

Rangers - Progrès Niederkorn

Domžale - Flora Tallinn

Crusaders - Liepāja

Nõmme Kalju - B36 Torshavn

Levadia Tallinn - Cork City

Dacia Chisinau - Shkëndija

Levski Sofia  - Sutjeska

Irtysh Pavlodar - Dunav Ruse

Jagiellonia Białystok - Dinamo Batumi

Željezničar - Zeta

AEK Larnaca - Lincoln

Midtjylland - Derry City

Dinamo Minsk - NSÍ Runavík

Ferencváros - Jelgava

Lyngby - Bangor City

Trenčín - Torpedo Kutaisi

Lech Poznan  - Pelister

Mladost Podgorica - Gandzasar-Kapan

Videoton - Balzan

AEL Limassol - St Joseph's

Skënderbeu - Sant Julià

Haugesund - Coleraine

Stjarnan - Shamrock Rovers

IFK Norrköping - Prishtina

AIK - KÍ Klaksvík

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