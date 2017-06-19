Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray, İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşti. Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
NÜFUS 44 BİN, STAT 8 BİN 500 KİŞİLİK
İsveç'in Östersunds şehrinin nüfusu 44 bin kişi. Yani Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinden daha az... İsveç ekibinin stadı olan Jamtkraft Arena'nın kapasitesi ise sadece 8 bin 500 kişilik.
LİGİ 8. BİTİRDİLER
Geçtiğimiz sezon İsveç Futbol Ligi Allsvenskan'ı 8. sırada bitiren Östersunds, İsveç Kupası finalinde Norrköping'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı. Östersunds, 2017 sezonu devam eden İsveç Ligi'nde 12 maç sonunda 21 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Transfermarkt verilerine göre toplam piyasa değeri 7 milyon euro olan İsveç ekibi'nin en değerli oyuncusu, 800 bin euro ile forvet oyuncusu Saman Ghoddos. Ghoddos, takıma 2016 yılında 75 bin euroluk bonservis bedeliyle katılmıştı.
İŞTE 1. ÖN ELEME EŞLEŞMELERİ:
Maccabi Tel-Aviv - Tirana
Kairat Almaty - Atlantas
Beitar Jerusalem - Vasas
Ordabasy - Siroki Brijeg
Crvena zvezda - Floriana
Valletta - Folgore
Ventspils - Valur Reykjavík
St Johnstone - Trakai
Odd - Ballymena United
Shakhtyor Soligorsk - Sūduva
Mladost Lucani - Inter Bakü
Chikhura Sachkhere - Altach
Fola Esch - Milsami Orhei
Partizani - Botev Plovdiv
UE Santa Coloma - Osijek
Zaria Balti - FK Sarajevo
Bala Town - Vaduz
VPS Vaasa - Olimpija Ljubljana
Connah's Quay Nomads - HJK Helsinki
SJK Seinäjoki - KR Reykjavík
Shirak - Gorica
Zirä - Differdange
Vojvodina - Ružomberok
Slovan Bratislava - Pyunik
Rabotnicki - Tre Penne
Rangers - Progrès Niederkorn
Domžale - Flora Tallinn
Crusaders - Liepāja
Nõmme Kalju - B36 Torshavn
Levadia Tallinn - Cork City
Dacia Chisinau - Shkëndija
Levski Sofia - Sutjeska
Irtysh Pavlodar - Dunav Ruse
Jagiellonia Białystok - Dinamo Batumi
Željezničar - Zeta
AEK Larnaca - Lincoln
Midtjylland - Derry City
Dinamo Minsk - NSÍ Runavík
Ferencváros - Jelgava
Lyngby - Bangor City
Trenčín - Torpedo Kutaisi
Lech Poznan - Pelister
Mladost Podgorica - Gandzasar-Kapan
Videoton - Balzan
AEL Limassol - St Joseph's
Skënderbeu - Sant Julià
Haugesund - Coleraine
Stjarnan - Shamrock Rovers
IFK Norrköping - Prishtina
AIK - KÍ Klaksvík
İlk yorumu siz yapın!