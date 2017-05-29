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Galatasaray'ın üçüncülük inadı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, 3.'lük yarışında ezeli rakibine yetişti ve puanları eşitledi.

Galatasarayın üçüncülük inadı!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sezonu üçüncü sırada tamamlayabilmek için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet içinde bulunan Sarı-Kırmızılı takım, haftayı 1-1'lik Trabzonspor beraberliğiyle kapatan Sarı-Lacivertli rakibinin hatasını iyi değerlendirdi ve Akdeniz ekibini 3-2 mağlup etti.

Igor Tudor komutasındaki Aslan'a galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2) ve Bruma kaydederken, Alanya'nın gollerini Vagner Love attı.

Turuncu-Yeşilli rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden Cim Bom, 61'e yükselttiği puanını Fenerbahçe ile eşitledi.

Üçüncülük yarışı son haftaya taşınırken averajla ezeli rakibinin gerisinde olan Galatasaray, evinde Atiker Konyaspor'u yenip Fenerbahçe'nin Adanaspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 8. dakikasında Galatasaray'da Lukas Podolski ceza sahası dışından sert bir şut çekti ama top üstten auta çıktı.

Dakika 11'deki Alanyaspor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Candeias vuruşunu yaptı ama kaleci Muslera gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Bruma, Galatasaray'ı öne geçirdi. Wesley Sneijder'in pasıyla topla buluşan Portekizli yıldız, kontrol edip yüzünü kaleye döndü ve plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

Müsabakanın 17. dakikasında Sinan Gümüş ile Cim Bom farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Bruma ve Podolski'nin üst üste vuruşlarını Alanya'nın kalecisi kurtardı, dönen topu Sinan filelere gönderdi: 0-2.

Mücadelenin 23. dakikasında Alanyaspor, farkı bire indirdi. Sol kanattan Nsakala'nın getirdiği topu iyi kontrol eden ve savunmada Semih'i harika bir çalımla geçen Vagner Love golü atmakta zorlanmadı: 1-2.

Maçın 28. dakikasında Galatasaray'dan harika hazırlanmış bir gol geldi. Sneijder'in ara pasıyla ceza sahasına giren Linnes dibe kadar indi ve pasını içeri çıkardı. Sinan Gümüş ise tek vuruşla skoru 1-3 yaptı.

Dakika 40'ta Selçuk İnan'ın savunma arkasına attığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşunda Alanya'nın file bekçisi Haydar gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk devresi Galatasaray'ın 3-1'lük üstünlüğüyle noktalandı.

Mücadelenin 51. dakikasında Sneijder'in pasıyla topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top üstten auta gitti.

Dakika 61'de Sinan Gümüş ile Sneijder oyundan alınırken, Josue ve Rodrigues oyuna dahil oldu. Sinan ile Sneijder'in kenara gelirkenki mutsuz tavırları dikkat çekti.

Müsabakanın 76. dakikasında yine sahneye çıkan Vagner Love, penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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