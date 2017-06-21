Galatasarayın transferini bitirdiği yıldıza son anda yeni talip çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirme aşamasına geldiği iddia edilen Belhanda ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sevilla teknik direktörü Berizzo Faslı oyuncu ile ilgilendiklerini açıklandı.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen Younes Belhanda'ya talip oldu.

İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın Belhanda için Dinama Kiev ile 8 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı öne sürülüyordu.

Belhanda bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nic ile 36 maça çıkmış 3 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.