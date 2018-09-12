3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

"Galatasaray'ın şu anki başkanı Fatih Terim"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, “Futbol takımını ayakta tutan Galatasaray’ın ismi ve Terim’dir. Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor” dedi.

Galatasarayın şu anki başkanı Fatih Terim

Daha önce Galatasaray'da 2. başkanlık görevini yapan Adnan Öztürk, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in transfer serzenişlerinde haklı olduğunu belirtirken, "Taraftarlar da beklenti içine sokuldu. Bence bu işler baştan açıklanmalıydı" ifadesin kullandı.

TÜM MAKAMLARA SAYGIM VAR

G.Saray'da tüm makamlara saygısının olduğunu belirten Öztürk, "Futbol takımının şu anda moral motivasyonunu Galatasaray ismi ayakta taşıyor. Orayı ayakta bir şekilde tutan Fatih Terim'dir. Başkanlık görevini şu an Fatih Terim yapıyor" dedi.

ADAYIM AÇIK ARA G.SARAY

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Öztürk, "Hiç iddaa oynamadım hayatımda ama tamamıyla katlıyorum, açık ara bu sene şampiyon adayı Galatasaray'dır. Trabzon maçından gerekli derslerin alındığını görüyorum" ifadesini kullandı.

GALATASARAY'DA HESAP GÜNÜ

Galatasaray'da eylül ayı divan kurulu bugün yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz, mali konularda ve isteyeceği yetkiler için divanda üyelere bilgi verecek.

ONLARI TERİM BULDU

Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın milli takımdaki performansına da değinen Öztürk, "Onları Fatih hoca bulup çıkarıyor. Milli takımda forma giyiyorlar. İkisi de çok daha iyi olacaktır" dedi.

Duygun Yarsuvat'tan beklenmedik çıkış

Duygun Yarsuvat'tan beklenmedik çıkış

Belhanda'da flaş gelişme

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Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor


 

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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar bulundu ve "Toplantıyı iptal edin!" dedi.
Galatasarayın şu anki başkanı Fatih Terim

"Galatasaray'ın şu anki başkanı Fatih Terim"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, “Futbol takımını ayakta tutan Galatasaray’ın ismi ve Terim’dir. Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor” dedi.
Belhandada flaş gelişme

Belhanda'da flaş gelişme

Trabzon deplasmanında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket nedeniyle 3 maç ceza alan ve Fatih Terim'in gözünden tamamen düşen Younes Belhanda'nın Fransa'ya dönmek istediği öğrenildi.
Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Fatih Terim kanayan yaraya çare arıyor

Geçen sezon dış sahada 7 yenilgi alan Galatasaray, sezonun ilk yarısında ligde ve Avrupa’da birbirinden kritik sınavlara çıkacak. Akhisar, Porto, Malatya, Schalke, Kayseri, L.Moskova, Beşiktaş ve Başakşehir gibi maçlar nedeniyle endişe yaşanıyor.
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Galatasaray'da bir ayrılık daha

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Ocak ayında Falcao geliyor

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Abdurrahim Albayrak patladı: Bundan sonra kimseye yok

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