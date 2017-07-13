Galatasarayın kabus gecesi: 2-0

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Östersunds'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç temsilcisi Östersunds ile karşı karşıya geldi. Jamtkraft Arena'da oynanan karşılaşmada Östersunds, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Östersunds'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Ghoddos ve 90+2. dakikada Hopcutt kaydetti.

Galatasaray'da yeni transferlerden Bafetimbi Gomis ve Maicon, ilk resmi maçlarına çıkarken sakatlığı bulunan Younes Belhanda 18 kişilik kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Östersunds ile 20 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Östersunds ilk hücumunda tehlikeli geldi. Galatasaray ceza sahasına girerken hakem Selçuk'un yaptığı harekete faul düdüğü çaldı. Östersunds kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta top savunmadan sekti. Östersunds ilk dakikalarda Galatasaray karşısında baskı kurmaya çalıştı. 3. dakikada ev sahibi ekip maçtaki ilk korneri kazandı. Kullanılan korner sonrası tehlike uzaklaştırıldı.

MAÇTAKİ İLK SARI KART GALATASARAY'DAN TOLGA'YA

Mücadelenin 16. dakikasında orta sahada Tolga Ciğerci'nin rakibine yaptığı hareket sonrası hakem faulü belirledi. Hakem bu pozisyonda Tolga'ya bir de sarı kart gösterdi.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Gero, Galatasaray ceza sahasına girdi. Tolga Ciğerci ile mücadeleye giren Gero kendini yere bıraktı ve 18. dakikada hakem bu pozisyonda aldatmaya yönelik hareket nedeniyle Gero'ya sarı kartını gösterdi.

Galatasaray ilk tehlikeli atağına 21. dakikada çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Martin Linnes rakip sahaya geçtikten sonra pasını Yasin'e verdi. Yasin daha sonra Linnes ile verkaç yaptı ve ceza sahasına girdi. Yasin'in yerden ortasında Gomis kaleyi düşündü ancak top üstten auta gitti.

İLK YARININ SON DAKİKASINDA BÜYÜK TEHLİKE

Mücadelenin 45. dakikasında ev sahibi ekip etkili bir hücum gerçekleştirdi. Östersunds'un en hareketli isimlerinden Alhaji Gero'nun sol köşeden şutunu Muslera güçlükle karşılarken, kale önünde boşta kalan topu Ahmet Çalık uzaklaştırdı. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra hakem Juan Martinez Munuera ilk yarının son düdüğünü çaldı.

Her iki ekip de ikinci yarıya ilk 45 dakikadaki 11'leriyle çıktı. Galatasaray, ilk yarıya oranla ikinci 45 dakikaya daha iyi başladı. Daha fazla pas yapan Galatasaray, Östersunds sahasında pozisyonlar aradı.

Galatasaray ikinci yarı daha fazla rakip alanda olmasına rağmen, önemli pozisyona girmekte zorlandı. Sarı-kırmızılı takım daha çok uzaktan şutlarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

EV SAHİBİ ÖSTERSUNDS 68. DAKİKADA GOLÜ BULDU!

Mücadelenin 68. dakikasında Galatasaray savunması ceza sahasında dağınık yakalandı. Ceza sahasına koşu yapan Gero, topla buluştuktan sonra pasını Ghoddos'a çıkardı. Ghoddos ceza sahasında topu düzeltikten sonra yaptığı vuruşta golü yaptı. 68. dakikada Östersunds, Galatasaray karşısında Ghoddos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, golden sonra oyuncu değişikliğine gitti. Sarı-kırmızılı takımda 69. dakikada Bafetimbi Gomis kenara gelirken oyuna Eren Derdiyok girdi.

Gelişen Galatasaray atağında Eren Derdiyok'a uzun bir pas gönderildi. Eren'i geçen topa Östersunds savunması ters bir vuruş yaptı. Kaleci Aly Keita önde yakalanmasına rağmen topu kontrol etti ve golü engelledi.

GALATASARAY BASKI KURDU! POZİSYONDAN GOL ÇIKMADI

Galatasaray 74. dakikda etkili bir pozisyona girdi. Sağ kanattan gelişen hücumda Yasin topu ceza sahası önündeki Tolga Ciğerci'ye çıkardı. Tolga savunmanın arkasına doğru topu havalandırdı. Garry Rodrigues ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya şutunu çekti. Kaleciden dönen top Eren'in önünde kaldı. Eren daha müsait pozisyondaki Tolga Ciğerci'ya pasını çıkardı. Tolga'nın sert şutunda top savunmadan döndü ve Östersunds savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Östersunds tribünlerinden bir taraftar 77. dakikada sahaya girdi. Oyun kısa süre durdu ve daha sonra yeniden başladı.

Mücadelenin kalan kısmında daha çok rakip sahada olup, beraberliği arayan Galatasaray oldu. Ancak sarı-kırmızılı takım Östersunds karşısında özellikle hücumda etkili olmakta zorlandı. Galatasaray'da 87. dakikada Sinan Gümüş yerine oyuna Emrah Başsan dahil oldu.

GALATASARAY'I İSVEÇ'TE YIKAN GOL! 2-0 OLDU...

90+2. dakikada Östersunds tehlikeli bir hücuma çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hopcutt, Galatasaray savunmasındaki iki kişiyi geçti ve ceza sahasına girdi. Hopcutt kaleci Muslera'nın yanından yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip 2-0 öne geçti.

90 dakika sonunda mücadelede başka gol olmadı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

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