Galatasarayın istediği golcüyü son günde Fenerbahçe kapıyor!

Fernandao'nun henüz iyileşememesi, Robin van Persie'nin sakat olması nedeniyle Fenerbahçe, forvet takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler, bugün transfer dönemini bitmeden forvet transferini bitirmek istiyor.

Diego Costa'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, dümeni Ada'ya kırdı. Kanarya, Tottenham'ın, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği Hollandalı forvet Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçti.

İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelerde olumlu yanıt alan Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı lacivertli yönetim, Janssen'i ikna etmesi durumunda Hollandalı oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek.

Bu sezon bir maçta oynayan Janssen, geçen sezon ise 27 maçta görev alıp 2 gol kaydetti.

Sabah