Galatasarayın imza attırmak üzere olduğu yıldıza Fenerbahçe de talip oldu!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği Sofian Feghouli için yeni bir girişimde bulundu.

Sarı - Lacivertli ekip, daha önce gündemine alıp sonrasında transferinden vazgeçtiği West Ham'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofian Feghouli için yeniden temaslara başladı. Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakipi Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcuyu tekrar gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin temsilcileri Feghouli'nin menajerine ulaşarak, transferin hangi şartlarda olabileceğini sordu.

Sarı-Lacivertliler'den gelen talebin Feghouli'nin menajeri tarafından değerlendirilmeye alındıığı ileri sürülüyor.

Jeremain Lens ile uzun zamandır yaptığı pazarlıklarda sonuç alamayan Fenerbahçe'nin bu son dakika hamlesi ile hem Hollandalı'nın boşluğunu doldurmayı planladığı hem de ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atmayı planladığı ifade ediliyor.

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