Galatasarayın gözdesinin menajeri İstanbula geldi

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın sürpriz bir isme yöneldiği ortaya çıktı. Sevilla forması giyen Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho ile Sarı Kırmızılı yöneticiler İstanbul'da bir araya geldi.

Sevilla merkezli Estadio Deportivo gazetesinin haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, Sevilla forması giyen Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho ile İstanbul'da bir araya geldi. Galatasaray 4 milyon euroluk teklifi Robalinho aracılığıyla Sevilla kulübüne iletirken Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Mariano'yu satmayı düşünmediklerini iletti.

2015'te Bordeaux'dan transfer edilen Brezilyalı sağ bekin Sevilla ile olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor. Sevilla her ne kadar sözleşme uzatmak istese de aksi halde oyuncu gelecek sezon bonservissiz olarak takımdan ayrılabilir.

Geçen sezon 43 maçta görev alan Brezilyalı, gol kaydedemezken 4 asistle takımına katkı verdi. Galatasaray için Juventus'tan Stephan Lichtsteiner de gündemde.

Ajansspor