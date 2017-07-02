Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.
Kriz çözüldü

Kriz çözüldü

Theo Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da Onazi krizi de çözüldü.
Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Galatasaray'ın gözdesinde flaş gelişme!

Galatasaray’ın sağ bek için düşündüğü isimlerden Ajaxlı Kenny Tete, takımının sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasarayın gözdesinde flaş gelişme!

Hollanda kulübünün sitesinden yapılan açıklamada Tete’ye transfer görüşmesi için izin verildiği kaydedildi. Tete’nin peşine Galatasaray’la birlikte Lyon ve Crystal Pelace da var.

Kenny Tete, Hollanda Milli Takımı'nın 6 kez formasını giydi. Bu sezon Hollanda Ligi'nde sadece 5 maça çıkan Hollandalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 8 maça çıktı. Toplamda bu sezon 23 maç oynayan Tete, 3 gol 2 asistlik performansa imza attı.

Yevhen Konoplyanka Galatasaray'ı takipten çıkardı

Yevhen Konoplyanka Galatasaray'ı takipten çıkardı

Sneijder'de son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Galatasaray bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!


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Yevhen Konoplyanka Galatasarayı takipten çıkardı

Yevhen Konoplyanka Galatasaray'ı takipten çıkardı

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka, sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili beğenilerini kaldırdı ve Sarı-Kırmızılılar'ın twitter hesabını takipten çıkardı.
Galatasarayın gözdesinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın gözdesinde flaş gelişme!

Galatasaray’ın sağ bek için düşündüğü isimlerden Ajaxlı Kenny Tete, takımının sezon öncesi kamp kadrosuna alınmadı.
Sneijderde son dakika!

Sneijder'de son dakika!

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Wesley Sneijder'le ilgili, oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Galatasaray'dan ayrılmaları halinde, Serie A'nın kendileri için önemli bir opsiyon olacağını söyledi.
Galatasaray bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Galatasaray bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Belhanda, Gomis ve Maicon transferlerini bitiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de orta sahaya Vainqueur’un takviyesi için geri sayıma geçti.
Bafetimbi Gomisin gol sevincinin anlamı ortaya çıktı

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Younes Belhanda imzayı attı, maliyeti belli oldu

Younes Belhanda imzayı attı, maliyeti belli oldu

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Guido Albers Wesley Sneijderin yeni takımını açıkladı

Guido Albers Wesley Sneijder'in yeni takımını açıkladı

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyeri sona eriyor. Son açıklama ise 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Guido Albers'ten geldi.
Galatasaray Maiconun maliyetini açıkladı

Galatasaray Maicon'un maliyetini açıkladı

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Fenerbahçe Galatasarayın yıldızı ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Galatasaray'ın yıldızı ile anlaşmaya vardı

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Serie Adan Sneijdere 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

Serie A'dan Sneijder'e 2 yıl için 5 milyon euroluk teklif

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Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

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Galatasaraydan Sabriye teşekkür mesajı

Galatasaray'dan Sabri'ye teşekkür mesajı

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