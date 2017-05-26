Galatasarayın gözdesi 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray'ın gözdesi 2 yıllık imzayı attı
Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United, ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli futbolcu Pablo Zabaleta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City'deki sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Pablo Zabaleta, Premier Lig'de kalmayı tercih etti.
Galatasaray'ın da gündemine gelen Arjantinli futbolcu, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'la 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı.
9 yıl boyunca City forması giyen ve 230 Premier Lig karşılaşmasına çıkan Zabaleta'nın kariyerinde 2 Premier Lig şampiyonluğu bulunuyor.
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