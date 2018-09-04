Galatasarayın Belhandaa verdiği ceza belli oldu

Galatasaray, Fatih Terim’in raporunun ardından Younes Belhanda ile ilgili yaptırımını belirleyecek. Yönetimin para cezası olarak ise düşündüğü rakamın 300 bin Euro (2.3 milyon TL) olduğu ve bunun oyuncunun yıllık ücretinden kesileceği bildirildi.

Trabzonspor karşılaşmasında rakibi Yusuf Yazıcı’ya yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Younes Belhanda ile ilgili Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. Ülkesi Fas’ın milli takım kadrosunda yer alan Belhanda ile dönüşünde teknik direktör Fatih Terim’in özel bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Terim’in raporu doğrultusunda hareket etmesi beklenen yönetimin, şu an için verilecek olan para cezasını en üst sınırdan vermeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Geçen sezon Galatasaray’a transfer olan ancak toplamda 3. kırmızı kartını gören 28 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 300 bin Euro’luk (2.3 milyon TL) bir para cezası verilmesi bekleniyor.

Önlemler alınacak

Tecrübeli futbolcuya verilecek bu cezanın faturasının da, oyuncunun yıllık ücreti 3 milyon 350 bin Euro’dan kesileceği belirtildi. Belhanda’nın bundan sonraki süreçte benzer eylemlerde bulunmaması adına da her türlü önlemin alınacağı ifade edildi.

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