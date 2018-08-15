Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Suat Kaya'nın çalıştırdığı 2. Lig ekibi Menemenspor, Bursaspor'un genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş'u kiralık olarak renklerine kattı.
Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Galatasaray'ın başına bela oldular!

Emre Akbaba, Jason Denayer ve Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Belhanda, Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i satamadığı için transfer yapamıyor.

Galatasarayın başına bela oldular!

Süper Lig'de sezona Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'ın transferde büyük sıkıntılar yaşadığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba, Jason Denayer ve Badou Ndiaye'nin transferlerinin bir an önce bitirilmesini istiyor. UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşma gereği Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu alabilmesi için satış yapması gerekiyor.

3 OYUNCU DA GİTMEK İSTEMİYOR

Yönetim de transfer yapmak için ücretinde zam istediği için hem kendilerinin hem de Terim'in gözünden düşen Bafetimbi Gomis, geçen sezon beklentileri karşılayamayan Belhanda ve yıllık ücreti yüksek olan Feghouli'yi satmak istiyor. Ancak şu ana kadar ne Gomis'e, ne Belhanda'ya ne de Feghouli'ye resmi teklif yok. Üstelik bu oyuncular gitmek de istemiyor.

EMRE TEKLİFİNE ZAM YAPILDI

Planları alt üst olan Cimbom, yine de Galatasaray'da oynamak için kendi takımında forma giymeyen Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor'a yaptığı teklifi 3 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetimin Gomis, Belhanda ve Feghouli'den birini gönderememesi durumunda sakatlık bahanesiyle idmana çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini feshederek Emre'ye imza attıracağı öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'a süper haber

Galatasaray'a süper haber


 

Star

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasarayın yeni transferi İstanbula geldi

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Tai Webster İstanbul'a geldi.
Gomisten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Galatasaraya süper haber

Galatasaray'a süper haber

Galatasaray'da gözden çıkarılan Lionel Carole'dan müjdeli haber geldi. Fransız sol bekin menajeri, futbolcusuna kulüp bulduğunu sarı-kırmızılı kulübe bildirdi. Bu transfer için Galatasaray'ın 750 bin euroyu kasasına koyacağı belirtildi.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Galatasarayın başına bela oldular!

Galatasaray'ın başına bela oldular!

Emre Akbaba, Jason Denayer ve Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Belhanda, Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i satamadığı için transfer yapamıyor.
Fransızlar Gomisin yeni takımını duyurdu

Fransızlar Gomis'in yeni takımını duyurdu

Fransız basını, Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 11 milyon euro teklif ettiğini iddia etti.
Verdikleri cevapla Terimi çıldırttılar

Verdikleri cevapla Terim'i çıldırttılar

Fransızca konuşan Gomis, Belhanda ve Feghouli’nin “kur sabitleme” önerisine karşı çıkması Terim’i çılgına çevirdi.
Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon galibiyetle başladı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında son şampiyon Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta ligin yeni ekiplerinden Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Emre Akbaba Aslan olmak üzere

Emre Akbaba Aslan olmak üzere

25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray’ın, Alanyaspor’la da pazarlıklarda aşama kaydettiği ve tarafların el sıkışma noktasına geldiği öğrenildi.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...